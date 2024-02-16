Глава СКР напомнил про орловскую деревню, потерявшую мост

Александр Бастрыкин интересуется результатами проверки.

Глава СКР затребовал информацию по факту нарушения прав жителей Орловской области. Несколько десятков семей из деревни Заречной вынуждены перебираться через Оку, по частично затопленному мосту. Осложнен выезд экстренных служб и медиков. Жители отмечают, что буквально отрезаны от цивилизации.

«Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину П.И. представить повторный доклад о промежуточных результатах проверки, её перспективах и мерах по восстановлению прав граждан, принятых в регионе», – сообщили в СКР.

После первой публикации видео из деревни чиновники поясняли, что мост не стоит на балансе. Указанная дорога проходит по частной земле. Ремонтировать переправу за бюджетный счет невозможно. Чиновники настаивают, что жители должны пользоваться официальной дорогой, которая обслуживается и убирается в соответствии со всеми требованиями.

ИА “Орелград”