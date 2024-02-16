В Орле презентовали проект студенческого кампуса

Решения представила публично-правовая компания «Единый заказчик».

Компания представила архитектурные, планировочные и градостроительные решения для проекта кампуса, соответствующие современным стандартам и требованиям, сообщает Портал Орловской области. Представители организаций, обеспечивающих ресурсы, поделились графиками, схемами и расчётами по водоснабжению, электроснабжению и газификации.

Вместе с представителями ведущих вузов региона участники встречи, состоявшейся в обладминистрации, обсудили создание учебных лабораторий на территории кампуса. Их особенность в том, что каждая будет специализироваться на требованиях региональных компаний, что в дальнейшем облегчит трудоустройство выпускников и обеспечит предприятия подготовленными специалистами.

Кампус, который будет располагаться на площади около 60 000 квадратных метров, станет местом для межвузовского сотрудничества. Общая сумма инвестиций в проект составляет 10 млн рублей. Завершить строительство планируют в 2026 году.

Старт проекта отметили салютом. В церемонии закладки капсулы времени принимал участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков считает будущий кампус «нашим золотом».

ИА “Орелград”