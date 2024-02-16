Малым предпринимателям компенсируют покупку оборудования

Условия субсидирования малого бизнеса утвердили в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа объявила о старте конкурсного отбора по предоставлению субсидий представителям малого и среднего предпринимательства, работающим на территории округа на протяжении более чем одного календарного года. Местные власти возместят соискателям часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Размер субсидии составляет до 90 тысяч рублей.

«Субсидии предоставляются субъектам, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, со среднесписочной численностью работников 1 и более человек и среднемесячной заработной платой не ниже суммы одного минимального размера оплаты труда, – говорится в официальном извещении. – Субсидирование распространяется на договоры о приобретении в собственность нового оборудования, заключенные не ранее 1 июля 2023 года и оплаченные субъектом в размере не менее 50 процентов от стоимости по договорам».

Под оборудованием в конкурсной документации понимается оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Последняя была утверждена постановлением правительства страны в январе 2002 года.

Исключение сделано для оборудования, предназначенного для осуществления оптовой торговой деятельности. Кстати, приобретаемое оборудование не должно было ранее эксплуатироваться, то есть власти просубсидируют покупку только новых механизмов, не бывших в употреблении, не восстановленных и не ремонтировавшихся. Заявки принимаются отделом экономики, развития предпринимательства и торговли администрации Орловского муниципального округа с 19 февраля 2024 года по 12 марта 2024 года включительно.

ИА “Орелград”