План ресоциализации уголовников утвердил Клычков

За реализацию мероприятий будут отвечать несколько различных ведомств.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил межведомственный план мероприятий по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. Действие документа рассчитано на весь 2024 год. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике, а отвечать за его реализацию будут несколько ведомств, в том числе департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов и, по согласованию, УФСИН России по Орловской области.

План включает в себя предоставление государственной социальной помощи лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера, обеспечение деятельности бюджетных учреждений по предоставлению социальных услуг таким людям. В перечень включена организация профессиональной ориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости населения.

Также бывшим уголовникам будет доступно предоставление государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы. В частности, центры занятости, как в предыдущие годы, будут предлагать им принять участие в оплачиваемых общественных работах или временное трудоустройство. В исправительных учреждениях УФСИН предусмотрено оборудование информационных стендов, «содержащих сведения, способствующие подготовке осужденных к освобождению», организация работы выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения. Будут в регионе проводиться групповые тренинги и индивидуальные консультации психологов бюджетного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет» с лицами, отбывшими уголовное наказание в виде лишения свободы.

Тем временем, в Орле под руководством начальника УФСИН России по Орловской области Павла Федорова состоялось расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2023 год. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, Павел Федоров выступил с основным докладом и отметил, что в 2023 году задачи по совершенствованию надежности охраны объектов были выполнены.

«В учреждениях УФСИН удалось удержать оперативную обстановку под контролем, не допущено массовых беспорядков и групповых неповиновений осужденных, побегов из-под охраны и при конвоировании, – сообщает со ссылкой на докладчика ведомственная пресс-служба. – Взаимодействие с органами государственной власти, институтами гражданского общества, прокуратурой и правоохранительными структурами региона организовано на должном уровне».

ИА “Орелград”