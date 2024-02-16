УФАС закрыло дело «Дорожной службы»

В действиях орловского ГУПа не нашли фактов нарушения закона.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по делу, возбужденному еще в мае прошлого года в отношении государственного унитарного предприятия Орловской области «Дорожная служба». Компанию проверяли на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства по жалобе ООО ЧОП «Легрин» из города Самары. Комиссия пришла к выводу, что «Дорожная служба» закон не нарушала, в связи с чем вынесено решение о прекращении дела, рассмотрение которого растянулось на много месяцев.

Напомним, что заявитель «намекнул» антимонопольщикам на якобы допущенное орловским ГУПом нарушение, которое, по его мнению, выразилось в установлении требований о наличии у потенциальных участников конкурентного отбора лицензии МЧС и наличии оружейной комнаты на территории Орловской области. При этом в документации конкурентного отбора было указано: «у сотрудников охраны оружия в наличии не имеется, охрана осуществляется только с применением пассивных средств защиты (жилеты, защитные шлемы)».

Как установила комиссия УФАС, извещение о проведении конкурентного отбора и документация о закупке появились в Сети в январе прошлого года. Объектом закупки были услуги охраны. Начальная максимальная цена контракта составляла 20,919 миллиона рублей. Согласно протоколу на участие в конкурентном отборе была подана только одна заявка, поэтому он был признан несостоявшимся. А контракт был заключен с единственным участником – ЧОП «ШТОРМ-1».

Компания из Самары посчитала, что условия закупки могли ограничить конкуренцию требованиями о том, что оружейная комната должна находиться на территории Орловской области и что обязательно наличие лицензии МЧС. В ходе рассмотрения дела было установлено, что «Дорожная служба» следовала требованиям федерального законодательства об оружии и охране. В частности, оно гласит, что «спецсредства, которыми должны быть оснащены сотрудники группы быстрого реагирования, должны храниться на территории региона, в котором расположены объекты охраны для соблюдения законодательства в области оборота оружия».

А в документации конкурентного отбора имелось требование о наличии группы быстрого реагирования (ГБР) с круглосуточным режимом работы, находящейся на территории Орловской области, имеющей постоянную связь с объектами охраны и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел. То есть, раз объекты находятся на территории Орловской области, то и группа быстрого реагирования также должна находиться на территории Орловской области.

«Даже если охрана объектов осуществляется без применения оружия, ГБР, которая выезжает на охраняемые объекты в случае возникновения необходимости, должна быть вооружена», – отмечено в решении антимонопольного органа. Комиссия пришла к выводу, что требование о наличии оружейной комнаты на территории Орловской области является правомерным ввиду требования о наличии у исполнителя охранных услуг ГБР, сотрудники которой должны быть вооружены служебным огнестрельным оружием.

Правомерным было признано и требование о наличии лицензии МЧС у потенциальных участников конкурентного отбора: «наличие поименованной лицензии обусловлено тем, что на объектах охраны имеются горюче-смазочные взрывоопасные материалы, что требует обязательного обеспечения исполнителем охранной услуги противопожарной безопасности».

ИА “Орелград”