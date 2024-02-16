Орловцы примут участие во Всероссийском форуме президентов школ

В регионе уже утвердили условия конкурсного отбора.

В Орловской области с 16 февраля по 7 марта пройдет региональный этап конкурсного отбора на участие во Всероссийском форуме президентов школ. Сам форум состоится с 25 по 28 марта, о чем сообщил региональный департамент образования. Как пояснили в ведомстве, конкурсный отбор проводится «с целью выявления и поддержки участников, добившихся успехов в ученическом самоуправлении и успешно выполнивших конкурсные задания». Приглашение на Всероссийский форум президентов школ станет для них поощрением.

Условия проведения конкурсного отбора утверждены приказом департамента образования Орловской области. К участию приглашаются ученики в возрасте от 11 до 17 лет включительно, которым до окончания мероприятия не должно исполниться 18 лет. Обязательно письменное согласие родителей или других законных представителей. Конкурсанты должны обладать не только опытом, но и заметными и достижениями в сфере ученического самоуправления.

Заявочная кампания предусмотрена в сроки с 16 февраля по 29 февраля 2024 года, а региональный отборочный этап пройдет с 1 марта по 7 марта и завершится подведением итогов конкурса во всех регионах. Заключительный этап (федеральный) состоится с 8 марта по 14 марта, он включает в себя формирование итогового списка участников мероприятия. Добавим, что организатором Всероссийского форума президентов школ является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» (ФГБУ «Росдетцентр).

Каждый участник вправе представить только одну заявку на участие в конкурсе. Все предоставленные им документы подлежат проверке организатором «на соответствие действительности указанных в них данных» и экспертной комиссией для проверки выполненных заданий и составления рейтинга участников конкурса. В положении четко прописано, что участник не имеет права оказывать какое-либо воздействие на членов экспертной комиссии, на результаты конкурса и процедуру его проведения. В случае нарушения правил организатор может отказать ему в дальнейшем участии в конкурсе.

ИА “Орелград”