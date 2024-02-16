В Мценском музее нашли «необнаруженные предметы»

Инвентаризация была назначена после проверки Контрольно-счетной палаты.



Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Мценска ранее проверила Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева. Аудиторы выявили ряд нарушений, в том числе указали на некоторые несоответствия в документации. И вот теперь отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска представил первый отчет об итогах полной сверки музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения за 2022-2023 годы. Отчет был направлен в Мценский горсовет народных депутатов, которые ранее приняли к сведению отчет КСП.

Согласно информации отдела культуры и социальной политики, замечания и нарушения, установленные в ходе проверки Контрольно-счетной палаты, в целом учтены и исправлены. В настоящее время в краеведческом музее идет плановая работа по полной сверке музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения. Из 23 047 фондовых единиц посчитано 19 047 единиц, что составляет 83 процента. Работа будет завершена в текущем году. Дополнительно для организации сверки в штат музея даже приняли младшего научного сотрудника.

Согласно информации самого музея, в соответствии с планом-графиком полной сверки музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения на 2023 год было установлено плановое количество сверки – 6000 единиц хранения. В реальности же работниками музея было сверено 7847 единиц хранения. Интересно и то, что в ходе сверки наличия музейных предметов были «найдены ранее необнаруженные предметы» в количестве 17 единиц, в том числе 12 предметов в основном фонде и пять предметов в научно-вспомогательном фонде.

В музее добавили, что сверка по-прежнему проводится в соответствии с планом-графиком и будет завершена в 2024 году. Как следует из отчета, в ходе сверки проверяется соответствие фактического наличия музейных предметов, их идентифицирующих признаков и состояния сохранности данным основной учетной документации.

«Выявляются случаи несоответствия информации о предметах, отраженной в Главных инвентарных книгах, в большинстве случаев – это несоответствие описания предметов, – говорится в документе. – В ходе проверки в были установлены факты нарушения требований к хранению и экспонированию предметов в частности: крепление (приклеивание) музейных предметов (документов, фотографий) к выставочным стендам, исключающее возможность отделения предмета без нарушения его целостности, а также приклеивание предметов к картону, стеклу».

ИА “Орелград”