Эко-Транс получил два контракта на 237 миллионов

16.2.2024 | 7:31 ЖКХ, Новости

Компания будет оказывать услуги в Орле и Болхове.

Фото: Региональный оператор “УК “Зеленая роща” Орел

Опубликованы итоги двух электронных аукционов, в ходе которых определяли транспортировщика твердых коммунальных отходов. На оба была подана лишь одна заявка – ООО «Эко-Транс».  Контракты в стадии подписания поставщиком, указано в ГИС «Закупки».

Транспортировку ТКО  в 2024-2026 годах с территории Советского района Орла  и прилегающей территорий Орловского муниципального округа оценили в 186,8 млн рублей. Аналогичная работа на тот же срок в Болхове, Болховском районе и части Орловского МО – 50,4 млн рублей.

Ранее определен  перевозчик отходов для Мценска и Мценского района. Цена контракта – 148,58 млн рублей. Работы будет выполнять Эко-Транс.

По данным kartoteka.ru, компания зарегистрировано в 2008 году в Орле. Это малое предприятие специализируется на сборе неопасных отходов. Учредители – депутат облсовета Юрий Котляр и Андрей Зубков. Последний также является директором компании.

ИА «Орелград»


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