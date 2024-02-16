Эко-Транс получил два контракта на 237 миллионов

Компания будет оказывать услуги в Орле и Болхове.

Опубликованы итоги двух электронных аукционов, в ходе которых определяли транспортировщика твердых коммунальных отходов. На оба была подана лишь одна заявка – ООО «Эко-Транс». Контракты в стадии подписания поставщиком, указано в ГИС «Закупки».

Транспортировку ТКО в 2024-2026 годах с территории Советского района Орла и прилегающей территорий Орловского муниципального округа оценили в 186,8 млн рублей. Аналогичная работа на тот же срок в Болхове, Болховском районе и части Орловского МО – 50,4 млн рублей.

Ранее определен перевозчик отходов для Мценска и Мценского района. Цена контракта – 148,58 млн рублей. Работы будет выполнять Эко-Транс.

По данным kartoteka.ru, компания зарегистрировано в 2008 году в Орле. Это малое предприятие специализируется на сборе неопасных отходов. Учредители – депутат облсовета Юрий Котляр и Андрей Зубков. Последний также является директором компании.

ИА «Орелград»