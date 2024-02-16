Погиб орловский мобилизованный с позывным «Кот»

Об этом сообщил советник губернатора Орловского области Сергей Лежнев.

На днях было опубликовано видео удара противника по системам реактивной системы залпового огня в Кременной. Там работали орловцы.

«К сожалению, погиб наш земляк, Тимур позывной «Кот», – написал Сергей Лежнев в соцсетях.

О Тимуре сослуживцы отзываются как о смелом и ответственном человеке. Он всегда был готов прийти на помощь. Его подразделение неоднократно проявляли мужество, героизм в выполнение задач в зоне СВО, подчеркнул Лежнев.

Советник губернатора выразил соболезнования родным и близким орловского мобилизованного.

ИА “Орелград”