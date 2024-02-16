Орловское УФАС оштрафовало распространителя спама

Реклама банковских услуг не вписалась в рамки закона о рекламе.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, вынесено решение о привлечении к административной ответственности компании, которая распространяла рекламу недопустимым методом. В ведомстве пояснили, что ранее специально созданная комиссия рассмотрела антимонопольное дело. Оно было открыто по жалобе гражданина, на телефон которого пришла смс-реклама, позднее признанная спамом. Комиссия установила, что реклама банковских услуг распространялась компанией ООО «Мобиконт» по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на ее получение.

«Комиссия признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе», и вынесла соответствующее решение и предписание, – уточнили в пресс-службе Орловского УФАС России. – Также комиссией было принято решение о передаче материалов дела для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

По итогам административного производства не только указанная выше компания, но и ее генеральный директор были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП в виде штрафов на общую сумму 54 000 рублей.

Тем временем в УФАС напомнили о том, что распространение рекламы регламентирует Федеральный закон о рекламе. Согласно части 1 статьи 18 этого закона, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Соответственно, частью 1 статьи 14.3 КоАП установлена административная ответственность за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем указанной нормы.

ИА “Орелград”