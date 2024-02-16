Путин помог Орлу в борьбе с «наливайками»

Президент расширил полномочия регионов в указанной сфере.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с так называемыми «наливайками». Об этом сообщило агентство РИА Новости, а полная версия документа опубликована сайте официальных правовых актов. Закон наделяет регионы новыми полномочиями. В частности, областные власти теперь могут вводить собственные дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

«В частности, можно будет запретить продажу слабоалкогольных напитков — пива, сидра, пуаре, медовухи — во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов, – пишет РИА Новости. – Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя».

Отметим, что закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Напомним, что в Орловской области проблема борьбы с «наливайками» является очень актуальной. Власти региона и областной столицы на протяжении нескольких лет ищут способы ужесточить требования к ним в рамках норм, которые предусмотрены законодательством страны. В частности, областными властями продвигалась инициатива по закрытию маленьких «наливаек», в которых площадь торговых залов не превышает 100 квадратных метров.

Выступали орловцы и с законодательными инициативами. Так, в 2021 году Орловский облсовет народных депутатов подготовил обращение к Госдуме по вопросам правового регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Речь в нем как раз и шла о «наливайках». Инициатива была обусловлена многочисленными жалобами граждан, «обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, детских площадках и во дворах».

Орловские депутаты в своем обращении предлагали вводить ограничения именно в отношении «наливаек», а не кафе и ресторанов, которые также могут размещаться в многоквартирных домах. Тогда и была озвучена идея разрешить регионам самостоятельно устанавливать дифференцированный размер площади зала обслуживания посетителей в зависимости от типа объекта либо вводить запрет на розничную продажу алкоголя во всех типах объектов общепита, кроме ресторанов и кафе.

ИА “Орелград”