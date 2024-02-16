В Орловской области организовали рейды по точкам общепита

Рейдовые мероприятия проводят сотрудники налоговой службы.

В Орловской области сотрудниками налогового органа организованы рейды по пунктам общепита. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве уточнили, что эти рейды во многом носят профилактический и информационно-разъяснительный характер. В частности, посетителям заведений общепита налоговики рассказывают о принципах работы контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, напоминают, что при получении кассового чека необходимо обращать внимание на реквизиты, указанные в нем, особенно на наличие QR-кода внизу.

«При этом продавцам разъясняется порядок применения ККТ, – добавили в региональном Управлении ФНС. – Покупатель не обязан озвучивать требование о выдаче чека, а продавец обязан выдать распечатанный чек в любом случае. Следует помнить, что в спорных ситуациях только кассовый чек поможет защитить себя, как потребителя. Сообщить о невыдаче кассового чека может любой гражданин через электронный сервис «Обратиться в ФНС» или с помощью мобильного приложения ФНС России «Проверка чека».

В налоговой службе также пояснили, что профилактические рейды являются частью мероприятий отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание», второй этап которого стартовал в Орловской области. Его основная цель заключается в обеспечении соблюдения общепитом законодательства в сфере контрольно-кассовой техники. Задач поставлено несколько: сокращение теневого оборота, создание равных и конкурентных условий ведения бизнеса и защиты прав потребителей и др. В рамках проекта налоговики анализируют финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков из сферы общепита.

«Например, специалисты ведут работу по выявлению аномалий в предпринимательской деятельности при применении ККТ, свидетельствующих о наличии налоговых рисков, – объясняют в УФНС. – Такими аномалиями могут быть расхождения в соотношении наличных и безналичных оплат или заниженная сумма средней заработной платы сотрудников по отрасли. В отношении таких предпринимателей и проводятся контрольные мероприятия».

Кстати, согласно приведенной статистике, по состоянию на 1 февраля 2024 года в Орловской области насчитывалось 526 налогоплательщиков, работающих в сфере общественного питания, в том числе 158 юридических лиц и 368 индивидуальных предпринимателей. Ранее Орелстат сообщил, что за одиннадцать месяцев 2023 года оборот общественного питания в Орловской области, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 5,3 миллиарда рублей, или 114,2 процента в сопоставимых ценах по отношению к январю-ноябрю 2022 года.

ИА “Орелград”