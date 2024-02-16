Микропредприятие из Курска будет ремонтировать две орловские школы

Директора этой компании уже штрафовали в Орле за срыв срока ремонта больницы.

Подведены итоги двух конкурсов на капитальный ремонт гимназии в Ливнах и Хотынецкой СОШ. В закупках один победитель – ООО «Инвестиционно-строительная компания «Добрый дом». Контракты в стадии подписания поставщиком, указано в ГИС “Закупки”. Капитальный ремонт Хотынецкой школы обойдется в 114 млн рублей, гимназии в Ливнах – 85 млн рублей. На первом объекте предусмотрен аванс в размере 30%, работы необходимо завершить до августа 2025 года. Второй – выставлен на конкурс без аванса, завершения капремонта ожидают в декабре 2024.

По данным kartoteka.ru, микропредприятие ООО «ИСК «Добрый дом» зарегистрировано в Курске в 2015 году. Специализируется на строительстве. Чистая прибыль в 2022 составила 8,2 млн рублей. Эта же компания ремонтировала здание Должанской ЦРБ. Окончания исполнения контракта ожидали 29 декабря 2023 года. Однако помещения начали передавать медикам в только феврале 2024. Главу компании-подрядчика оштрафовали за задержку на 1,9 миллиона рублей.

ИА “Орелград”