Микропредприятие из Курска будет ремонтировать две орловские школы

16.2.2024 | 7:06 Новости, Строительство

Директора этой компании уже штрафовали в Орле за срыв срока ремонта больницы.

ИА “Орелград”

Подведены итоги двух конкурсов на капитальный ремонт  гимназии в Ливнах и Хотынецкой СОШ. В закупках один победитель – ООО «Инвестиционно-строительная компания «Добрый дом». Контракты в стадии подписания поставщиком, указано в ГИС “Закупки”. Капитальный ремонт Хотынецкой школы обойдется в 114 млн рублей,  гимназии в Ливнах – 85 млн рублей. На первом объекте предусмотрен аванс в размере 30%, работы необходимо завершить до августа 2025 года. Второй – выставлен на конкурс без аванса, завершения капремонта ожидают в декабре 2024.

По данным kartoteka.ru, микропредприятие ООО «ИСК «Добрый дом» зарегистрировано в Курске в 2015 году. Специализируется на строительстве. Чистая прибыль в 2022 составила 8,2 млн рублей. Эта же компания ремонтировала здание Должанской ЦРБ.  Окончания исполнения контракта ожидали 29 декабря 2023 года. Однако помещения начали передавать медикам в только феврале 2024. Главу компании-подрядчика оштрафовали за задержку на 1,9 миллиона рублей.

ИА “Орелград”


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