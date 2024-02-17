Московские приставы не смогли отнять у орловца землю

Любопытное дело рассмотрел Покровский районный суд.

В Орловской области вынесено решение по иску об обращении взыскания на земельный участок по обязательствам собственника. Как пояснили в пресс-службе Покровского районного суда, иск подал судебный пристав-исполнитель Измайловского районного отдела судебных приставов ГУФССП России по городу Москве. В качестве ответчика в деле фигурировал житель Орловской области. В обоснование заявленных требований пристав указал, что в 2021 году с орловца в пользу УФК по городу Москве (ИФНС №19) была взыскана задолженность по налогам в размере 105 700 рублей 53 копейки.

«В настоящее время денежные средства в рамках исполнительного производства взысканы частично, задолженность по исполнительному листу составляет 101 903 рубля 63 копейки, – следует из информации суда. – В ходе осуществления исполнительных действий судебным приставом-исполнителем было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный на территории Покровского района Орловской области».

В иске пристав также указал, что требования об обращении взыскания на участок заявлены в связи с недостаточностью денежных средств у должника для исполнения требований исполнительного документа. Иного имущества, на которое возможно обратить взыскание, у должника не имеется, отметил также столичный работник. Суд проверил эти доводы, а также представленные сторонами материалы. Оказалось, что спорный участок не является огородом или пустырем. А от его статуса напрямую зависят действия, которые можно в отношении него осуществлять.

«Судом установлено, что на земельном участке, принадлежащем ответчику на праве собственности, находится принадлежащее ответчику жилое здание площадью 42 квадратных метра, – сообщает пресс-служба суда. – Это подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества».

При вынесении решения суд сослался на подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ. Согласно ему одним из основных принципов земельного законодательства является принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. В развитие данного принципа, пункт 4 статьи 35 Земельного кодекса РФ запрещает отчуждение земельного участка без находящихся на нем зданий, строений, сооружений в случае, если они принадлежат одному лицу.

«Анализируя в совокупности правовые нормы, регламентирующие спорные правоотношения, и обстоятельства дела, суд в удовлетворении исковых требований отказал. Решение суда не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Покровского районного суда.

ИА “Орелград”