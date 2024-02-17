Счета за коммуналку помогли орловцу узаконить недвижимость

Любопытное гражданское дело рассмотрел суд в Орловской области.

Пресс-служба Кромского районного суда Орловской области сообщила о вынесении заочного решения по иску местного жителя, оказавшегося в непростой ситуации. Сообщается, что он по договору купли-продажи приобрел в собственность объекты нежилого строительства, расположенные в Кромском районе. Покупку оплатил полностью и в срок, получил ключи от помещений от бывшего владельца, что было оформлено актом приема-передачи имущества. Таким образом, он стал владеть и пользоваться указанным имуществом. Однако затем начались неожиданные трудности.

«Осенью 2022 года истец обратился в Управление Росреестра по Орловской области за устной консультацией по вопросу государственной регистрации права собственности в отношении указанных объектов недвижимости, но получил отказ, – следует из сообщения пресс-службы райсуда. – В настоящее время он не имеет возможности зарегистрировать право собственности в установленном порядке, поскольку в договоре купли-продажи отсутствуют данные о земельном участке, на котором расположены спорные объекты недвижимости и в ЕГРП отсутствуют сведения об указанных объектах, так как они не состоят на кадастровом учете и не имеют кадастрового номера».

В суде добавили, что ответчик в судебное заседание не явился, причину неявки не сообщил и позиции относительно спора не предоставил. Поэтому решение выносилось в заочном порядке. Впрочем, суд сумел установить факты, которых хватило для вынесения решения. Например, было установлено, что истец с момента приобретения и по настоящее время использует спорные объекты в личном хозяйстве. Самое главное: он несет бремя по их содержанию, поддерживает их в рабочем состоянии, ремонтирует и оплачивает услуги счета за электрическую энергию. Учитывая все это, суд признал сделку по договору купли-продажи состоявшейся, но заочное решение еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”