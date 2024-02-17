Служебные документы в Орле будут уничтожать без остатка

Правительство региона изменило инструкцию по делопроизводству.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное распоряжение, изданное в 2020 году. Речь идет об «Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области». Суть поправок разъяснили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Как следует из обзора, согласование проектов правовых актов осуществляется в системе электронного документооборота. Но исключение сделано для проектов правовых актов, содержащих сведения ограниченного доступа, в том числе имеющих пометку «Для служебного пользования». Их согласование допускается только на бумажном носителе.

«Уточнен порядок проведения экспертизы ценности документов, – сообщают аналитики. – Предметом экспертизы является определение соответствия документа критериям его ценности в целях определения срока хранения и отбора для включения в состав архивного фонда или выделения к уничтожению по истечении установленного срока хранения. Экспертиза проводится на основании принципов историзма, системности и целостности путем комплексного применения критериев происхождения, содержания, внешних особенностей документов, а также пригодности для использования».

Экспертизе ценности подлежат все документы органа исполнительной власти независимо от видов носителей и способов записи. Документы, содержащие персональные данные, имеющие пометку «Для служебного пользования», а также содержащие информацию ограниченного доступа, должны уничтожаться в органе исполнительной власти путем механического измельчения (шредирования) или иным способом, исключающим возможность восстановить содержание документов.

«Исключены форма листа прохождения проекта; форма описи электронных дел, документов постоянного хранения; форма описи электронных дел, документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, – сообщается также в аналитическом обзоре. – Скорректированы формы: оформления полного и краткого протоколов совещаний у губернатора; номенклатуры и описи дел органа исполнительной власти и его структурных подразделений; описи дел постоянного хранения; описи дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; описи дел по личному составу; акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; акта приема-передачи архивных документов на хранение».

ИА “Орелград”