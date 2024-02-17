Семья из Орла получила орден «Родительская слава»

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил награжденных в ходе прямого эфира в соцсетях 16 февраля.

«Это знаковое событие, особенно в Год семьи. Девять детей: шесть девочек, три мальчика. Конечно, поражаешься и мужеству, но, самое главное, этой любви к детям. Поздравляю Александра Николаевича и Екатерину Геннадьевну с этой почетной и знаковой наградой».

В Орловской области более 8,5 тысячи многодетных семей. В них воспитывают около 28,5 тысячи детей. Регион поддерживает такие семьи, и спектр помощи будет увеличиваться, пообещал Андрей Клычков.

Губернатор также в комментариях к эфиру вступил в дискуссию по поводу кризиса и безысходности, которые мешают людям заводить детей.

«Рожают, и в СВО. Хорошая страна, и начинается она с семьи. Всё начинается с семьи, и многое зависит от человека. Не надо тут СВО винить, так можно винить всех и вся)», – написал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”