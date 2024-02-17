Клычков рассказал о водителе, который его удивил

Губернатор Орловской области попросил правоохранителей разобраться.

Ситуацию Андрей Клычков описал в прямом эфире в соцсетях 16 февраля.

«Удивило. Есть такой замечательный маршрут номер 26 (госномер Е622ТН). Водитель не доехал до конца маршрута, высадил 10 человек, в том числе детей. Сказал, что дальше он никуда не поедет. На все замечания никак не реагировал. Водитель сказал, что никому ничего не обязан, никому ничего не должен».

Андрей Клычков попросил правоохранителей и мэрию города Орла обратить внимание на этот маршрут, на работу конкретного водителя и перевозчика.

Напомним, у администрации Орла есть планы по увеличению доли муниципального транспорта в общем объеме пассажирских перевозок. Чиновники подчеркивают, что ТТП выходит на маршруты раньше всех и завершает работу позже всех. У городского транспортного предприятия наибольший процент соответствия графикам движения. Исключения – остановки из-за ДТП или поломок.

ИА “Орелград”