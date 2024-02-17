Школа на Зеленина получила лицензию

Губернатор Орловской области пригласил родителей на день открытых дверей.

Андрей Клычков поделился новостью в прямом эфире в соцсетях 16 февраля. Школе №53, которая находится в Орле на улице Зеленина, выдана лицензия на образовательную деятельность.

«Чтобы можно было оценить результаты работы, ну и, безусловно, определиться с возможностью учебы в этой школе, 2 и 3 марта проведем дни открытых дверей. Начало в 12 часов».

Андрей Клычков пригласил на мероприятие родителей первоклассников «и не только».

Напомним, контракт на строительство был заключен с компанией Техспецкомплект в 2021 году. Открытие школы анонсировали в сентябре 2023 года. Даже начали формировать классы и рассказывали о комплектовании педагогического коллектива. Однако школа начнет свою работу только осенью 2024 года. На строительство и оснащение объекта ушло около 1,14 млрд рублей. Это только цена контракта с подрядчиком. Город Орел еще самостоятельно проводил часть закупок. В ходе работ по благоустройству прилегающей территории у школы было выявлено мошенничество. Также руководство Техспецкомплекта обвинили в уклонении от уплаты налогов.

ИА “Орелград”