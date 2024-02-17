Суд наказал орловца, чуть не покалечившего маму с ребенком

Обвинительный приговор был вынесен в отношении жителя поселка Верховье.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Верховский районный суд Орловской области. Оно было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, поскольку обвиняемый, местный житель, полностью признал свою вину. Обвинение ему было предъявлено по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам). Причем жертвами хулигана стали мама с ребенком.

Как установил суд, обвиняемый поздним вечером зашел в магазин в поселке Верховье. Он находился в состоянии опьянения и на этом фоне, используя малозначительный повод, накинулся на незнакомую ему женщину. Дело в том, что мужчина в грубой форме требовал от продавца продать ему товар вне очереди. А женщина, стоявшая в очереди перед ним, сделала ему замечание. Мужчина в ответ окатил ее грубой и нецензурной бранью и начал провоцировать на конфликт. Женщина не отреагировала, расплатилась за товар и вышла из магазина.

Однако хулиган от нее не отстал. Он подошел к холодильнику и взял из него стеклянную бутылку пива, после чего вышел на улицу и начал преследовать незнакомку, угрожая ей применением физической силы. Женщина просила его от нее отстать. Однако хулиган не обратил на это внимания, как проигнорировал и замечания прохожих, вступившихся за девушку. Последняя села в машину, в салоне которой находился малолетний ребенок. Увидев это, хулиган с силой швырнул в машину стеклянную бутылку пива, прихваченную им в магазине. Бутылка угодила в правое переднее боковое стекло, которое разбилось. Осколки разлетелись по салону автомобиля и попали в глаза ребенку, который был доставлен в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых физических последствий.

Подсудимый в судебном заседании поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и заявил о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 340 часов обязательных работ. Также суд постановил взыскать с него в счет возмещения материального ущерба, причиненного автовладельцу, 3600 рублей – за разбитое стекло. Кроме того, осужденный должен выплатить матери пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в сумме 130 тысяч рублей.

ИА “Орелград”