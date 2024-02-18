Орловец украл подарок мальчику на день рождения

В суде мужчина искренне раскаялся и признал свою вину.

Вступил в силу вердикт Болховского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Было установлено, что в ночное время он зашел в подъезд одного из многоквартирных домов. На лестничной площадке находился спортивный велосипед. Мужчина прихватил его с собой и скрылся с места преступления.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая рассказала, что купила этот велосипед на день рождения своему сыны. Это был хороший подарок – двухколесная машина с семью скоростями. Его стоимость составляла 14 тысяч рублей. Мама призналась, что это очень значительная для нее сумма, так как она получает не очень высокую зарплату. Она также пояснила суду, что велосипед был украден осенью и только весной ей его вернули сотрудники полиции, раскрывшие преступление. Но техническое состояние велосипеда к тому времени уже было таким, что им нельзя было пользоваться. Словом, подарок ребенку был уже безнадежно испорчен.

В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному ему обвинению признал в полном объеме. По его версии, ничего красть он не собирался. Мол, пришел в гости к приятелю, но того не оказалось дома. Потом несостоявшийся гость заметил стоявший на лестничной площадке велосипед. Преступник заявил, что взял его, чтобы просто доехать до своего дома, якобы не хотелось идти пешком. Но признал, что в дальнейшем в течение полугода он пользовался чужим велосипедом и даже перекрасил его, чтобы отвести от себя подозрения. Изучив представленные материалы, выслушав свидетелей и потерпевшую, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.

ИА “Орелград”