В Орле наследник при помощи страховки отбился от претензий банка

Орловский районный суд рассмотрел дело о взыскании долга умершего гражданина.

Подробности процесса сообщили в пресс-службе Орловского районного суда. Исковое заявление подал один из банков, который просил взыскать долг своего умершего заемщика с его наследника. Поясним, что закон предусматривает такую процедуру. Долг действительно может быть взыскан с наследников, в пределах наследуемого ими имущества или денежных средств. Однако в каждом таком случае необходимо тщательно разбираться.

Вот и в данном случае суд установил, что заемщик, то есть наследодатель, был застрахован в рамках программы добровольного страхования жизни. На момент смерти он являлся застрахованным лицом по этой программе. Также было установлено, что в досудебном порядке наследнику, который выступал в роли ответчика по данному делу, было отказано в страховой выплате. Однако затем он оспорил отказ в суде и выиграл. Судебным постановлением на страховщика была возложена обязанность «произвести действия, направленные на признание смерти наследодателя страховым случаем».

Также страховщика обязали перечислить банку страховую выплату в счет погашения задолженности по кредитному договору, вопрос о взыскании задолженности по которому был предметом спора банка с наследником. Постановление суда в отношении страховой компании уже вступило в законную силу. Поэтому в рамках нового спора суд пришел к выводу, что «восстановление нарушенного права истца должно быть осуществлено за счет страховой выплаты».

Учтено было и то, что размер страховой суммы превышает остаток задолженности по кредитному договору умершего гражданина. В результате суд решил, что «требовать взыскания задолженности с наследника банк не вправе, в связи с чем в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме». Однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”