В Орле крупно оштрафовали экс-главу компании-банкрота

Решение о привлечении к административной ответственности вынес арбитражный суд.

В Орле областной арбитражный суд постановил привлечь к административной ответственности по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ теперь уже бывшего руководителя компании «Старый город» с назначением административного штрафа в размере 40 000 рублей. Решение вынесено по итогам рассмотрения административных материалов, поступивших в суд вместе с заявлением Ливенской межрайонной прокуратуры. Последняя ранее по поручению прокуратуры Орловской области провела проверку исполнения законодательства о несостоятельности в отношении бывшего директора указанного общества.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Старый город» было зарегистрировано в налоговом органе в 2011 году. Основным видом деятельности являлась оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами сельскохозяйственных животных. Учредителем и единственным участником компании как раз и являлась топ-менеджер, привлеченная теперь к административной ответственности.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в октябре 2022 года ООО «Орбита» подало в арбитражный суд заявление с просьбой признать ООО «Старый город» несостоятельным и включить в реестр требований кредиторов свои требования в размере 5,862 миллиона рублей. Решением арбитражного суда Орловской области в сентябре 2023 года «Старый город» признали банкротом, было открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

В рамках процедуры наблюдения временный управляющий направил бывшему директору уведомление-запрос о предоставлении документов. Однако запрос был оставлен без исполнения, в связи с чем временный управляющий обратился в суд с ходатайством об истребовании документов и иных сведений у экс-директора. Оно было удовлетворено. Согласно статье 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике.

Из пояснений экс-директора следует, что свою вину в совершении административного правонарушения она не признала, обосновав это тем, что запросы временного управляющего не получала. Однако арбитражный суд критически отнесся к этим показаниям, поскольку «они опровергаются объективными письменными доказательствами по делу». К слову, топ-менеджер все-таки передала затребованные документы временному управляющему, но с большим опозданием, за что ее и привлекли к административной ответственности.

ИА “Орелград”