Амчанам запретили пить речную воду без разрешения

Власти орловского райцентра ужесточили правила пользования водоемами.

Администрации города Мценска внесла изменения в действующие с 2015 года «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Мценска, для личных и бытовых нужд». Мэрия оставила за собой обязанность по определению мест, где запрещено купание, плавание на маломерных судах, водных мотоциклах, гидроциклах и других технических средствах, предназначенных для отдыха на водных объектах. Кроме того, актуализированы правила забора воды для питьевых и бытовых нужд, водопоя скота, а также иные условия общего водопользования.

В частности, в новой редакции изложен длинный список запретов. Согласно ему, например, при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается «осуществлять самостоятельный забор воды для питьевого водоснабжения». Нельзя организовывать свалки и складирование бытовых и строительных отходов на береговой полосе, применять там минеральные и органические удобрения, ядохимикаты, синтетические моющие средства и другие источники химического загрязнения.

На берегах также запрещено заправлять топливом, мыть и ремонтировать автомобили, другие машины и механизмы, проводить строительные работы, добычу полезных ископаемых, землеройные и другие работы, нарушающие почвенно-растительный покров и околоводные экосистемы. Нельзя пасти скот и птицу, разрушать подпорные плотины и дамбы или уничтожать источники водоснабжения, снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных объектов, установленные на законных основаниях. Под запрет также попал молевой сплав древесины, сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги.

Лица, организующие проведение на водных объектах соревнований, праздников, экскурсий, а также использующие водные объекты для туризма и спорта, обязаны письменно уведомлять об этом администрацию города Мценска за 10 дней до даты проведения соответствующего мероприятия. Водопользователи несут личную ответственность за безопасность людей на предоставленных им водных объектах. При использовании водоемов физические и юридические лица обязаны рационально их использовать. Им запрещено «создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на основаниях, установленных законодательством РФ, ограничивать их права, а также создавать помехи их законной деятельности».

ИА “Орелград”