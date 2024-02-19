Завтра в Орле откроется выставка портретов участников СВО

Экспозиция будет доступна до 3 марта.

Об этом сообщили в Орловском филиале фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой таких граждан. Филиал выступает как главный организатор выставки под названием «Имя им – отвага и честь».

Она пройдёт в Информационно-выставочном центре Орла (на улице Салтыкова-Щедрина, 33). Работы создавались в рамках проекта «Портрет героя».

Реализовать его помог художественно-графический факультет ОГУ имени Тургенева. Портреты орловских участников специальной военной операции выполнили преподаватели и студенты худграфа, а также просто неравнодушные городские художники.

«Ознакомиться с работами смогут все желающие жители и гости города», – пояснили в филиале фонда.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»