Под Орлом по братской могиле катались на снегоходах

Теперь вандалов ищет полиция.

Подробности о происшествии «Орёлтаймс» рассказал руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр» Николай Красиков. По его словам, вандалы использовали как место для гонок на снегоходах Кривцовский мемориальный комплекс. При этом они ездили прямо по братским могилам.

Информация передана в полицию. Сейчас правоохранительные органы устанавливают и разыскивают подозреваемых.

По словам Красикова, предыдущий аналогичный случай произошёл 20 декабря минувшего года. Тогда гонщики повредили деревья и кустарники, высаженные на мемориале.

«Дело не в нанесённом ущербе. Оно – в отношении к памяти тех, кто погиб, защищая нашу Родину и нас», – подчеркнул орловец.

ИА «Орелград»