Для орловцев изготовят 600 тысяч бюллетеней

Избирательные бюллетени для выборов президента изготовят с запасом.

Облизбирком издал постановление об избирательных бюллетенях для голосования на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. Согласно документу, всего для Орловской области будет выпущено 601 100 бюллетеней, в том числе 140 300 для КОИБ – автоматизированных комплексов обработки бюллетеней. Отметим, что выпуск будет произведен с запасом – установленная по состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в Орловской области составляет 597 995 человек. Бюллетени распределят по территориальным избирательным комиссиям Орловской области.

Для КОИБ их получат только города – территориальные комиссии всех четырех районов города Орла, а также городов Ливны и Мценск. По решению облизбиркома, избирательные бюллетени для голосования на выборах президента должны быть изготовлены не позднее 6 марта 2024 года. Их доставка на места по традиции будет доверена сотрудникам Управления специальной связи по Орловской области ФГУП «Главный центр специальной связи». Территориальные избиркомы уже сами развезут бюллетени по участковым избирательным комиссиям.

Также облизбирком утвердил распределение специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, которые ранее поступили в регион. Их количество равно числу самих бюллетеней, то есть речь идет от 601 100 специальных знаках, имеющих защитную функцию. Определены и особенности применения средств видеорегистрации и видеофиксации при проведении выборов президента. По решению облизбиркома, они будут использоваться в участковых и территориальных избирательных комиссиях, но не везде. Установлено, например, что средства видеорегистрации и видеофиксации не применяются на избирательных участках, образованных в больницах и других медицинских организациях со стационарными отделениями, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, то есть в СИЗО.

ИА «Орелград»