В Орле просубсидируют дачных перевозчиков

За казенный счет им возместят часть понесенных расходов на перевозки.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил порядок предоставления из бюджета города субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам к садово-дачным массивам. Действие документа рассчитано на 2024 год. Принят он «в целях содействия в обеспечении проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, создания условий для массового отдыха граждан в летний период, расширения рынка местной сельскохозяйственной продукции».

Помощь города перевозчикам будет заключаться в виде возмещения затрат на перевозки пассажиров по сезонным маршрутам, которые традиционно считаются нерентабельными и непривлекательными для транспортных компаний. Субсидии будут выдавать перевозчикам в рамках соглашений, которые те должны заключить с мэрией. Размеры субсидий будут определяться индивидуально по каждому маршруту по формуле, которую также утвердил Парахин.

Она учтет величину бюджетного обеспечения (ВБО) одного машино-километра работы транспортного средства на дачном маршруте и фактически выполненный перевозчиком объем работы. Кстати, ВБО тоже определяется по формуле с учетом выделенного лимита бюджетных обязательств на субсидирование транспортных организаций, количества и протяженности дачных маршрутов, планового ежедневного числа рейсов на каждом маршруте.

Право на получение субсидии имеют транспортные организации, которые в течение всего отчетного периода осуществляли перевозки пассажиров по сезонным маршрутам на основании муниципального контракта в соответствии с согласованным расписанием как по разовым билетам, так и по проездным. Проверку достоверности отчетов перевозчиков мэрия будет проводить с учетом данных системы ГЛОНАСС о количестве выполненных рейсов за отчетный период.

ИА «Орелград»