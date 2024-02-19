Орловец оформлял кредиты на граждан без их ведома

19.2.2024 | 17:36 Закон и порядок, Новости

Полиция задержала подозреваемого.

Фото: ИА «Орелград»

О неординарном преступлении рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В полицию поступило семь заявлений от граждан, на чьи имена, без их ведома, оформили кредиты в микрофинансовых организациях. Речь шла о небольших суммах. Заявки подавались с аккаунтов на портале «Госуслуги».

Отдел по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД установил подозреваемого в киберпреступлениях. Им оказался 20-летний житель Глазуновского района. Именно с его ip-адреса осуществлялся вход в аккаунты потерпевших граждан.

По предварительным данным, молодой человек приобрёл несколько ранее заблокированных сим-карт. К телефонным номерам были привязаны учётные записи на «Госуслугах», что и позволило орловцу похозяйничать в чужих аккаунтах.

В итоге он, используя анкетные данные прежних владельцев сим-карт, оформил семь микрокредитов. Орловец перевёл полученные средства на счета, принадлежащие ему и его знакомым, а затем использовал деньги по своему усмотрению.

Сейчас устанавливается его причастность к другим подобным эпизодам. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Мошенничество в сфере кредитования».

ИА «Орелград»


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