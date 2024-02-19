Глазуновские МУПы задолжали за газ около 900 тысяч

19.2.2024 | 13:53 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Нарушения вскрыла прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в надзорном ведомстве, в районе проводилась проверка исполнения законодательства. Прокуратуру интересовала выплата кредиторской задолженности предприятиями ЖКХ – за потреблённые ресурсы.

Оказалось, что администрация муниципального образования «тянет» с оплатой счетов за природный газ, который поставляется для муниципальных учреждений. Известно, что речь идёт, в том числе, об образовательных заведениях.

В результате такой неоперативности образовалась задолженность на общую сумму около 918 тысяч рублей. Прокуратура района внесла соответствующее представление.

После его рассмотрения задолженность погасили. Кроме того, виновное должностное лицо районной администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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