Глазуновские МУПы задолжали за газ около 900 тысяч

Нарушения вскрыла прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в районе проводилась проверка исполнения законодательства. Прокуратуру интересовала выплата кредиторской задолженности предприятиями ЖКХ – за потреблённые ресурсы.

Оказалось, что администрация муниципального образования «тянет» с оплатой счетов за природный газ, который поставляется для муниципальных учреждений. Известно, что речь идёт, в том числе, об образовательных заведениях.

В результате такой неоперативности образовалась задолженность на общую сумму около 918 тысяч рублей. Прокуратура района внесла соответствующее представление.

После его рассмотрения задолженность погасили. Кроме того, виновное должностное лицо районной администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»