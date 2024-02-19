Сбербанк крупно оштрафовали в Орле

Организация заплатила 150 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства.

Нарушение действующего законодательства было выявлено Орловским УФАС России в рамках контроля рекламы и недобросовестной конкуренции. Как пояснила пресс-служба ведомства, ранее специально созданная комиссия рассмотрела антимонопольное дело. Внимание специалистов привлекла рекламная листовка, обнаруженная на банкомате. Она гласила: «СБЕР.Кредит с самой низкой ставкой за 10 лет. От 4%. Оформить здесь и сейчас от 5 минут без справок и комиссий».

Антимонопольщики отмечают, что в данной рекламе присутствовало только одно существенное условие оказания финансовой услуги, связанное с предоставлением кредита, а именно: процентная ставка от 4 процентов. Другие условия, влияющие на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, а также определяющие полную стоимость кредита, в рекламе отсутствовали, добавили в УФАС.

«Также в рекламе использовался слоган «самая низкая ставка» без соответствующего подтверждения, что не допускается, – говорят в ведомстве. – Антимонопольная служба признала ПАО «Сбербанк» нарушившим требования рекламного законодательства и привлекла банк к административной ответственности за размещение рекламы в офисе ПАО «Сбербанк» в виде листовки на банкомате».

После этого распространение рекламной информации, не вписавшейся в рамки закона, было прекращено, а банк заплатил наложенный на него штраф в размере 150 тысяч рублей. Орловские антимонопольщики пояснили, что в данном случае были применены две нормы Федерального закона о рекламе. Так, согласно части 2 статьи 28 этого закона реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов расходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

А в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

ИА «Орелград»