На орловских чиновников пожаловался «Союзконтракт»

Управление ФАС проверит земельный аукцион во Мценске.

Орловское УФАС России уведомило заинтересованные стороны о поступлении жалобы и приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Жалоба в антимонопольную службу поступила от столичной компании «Союзконтракт» на действия управления по муниципальному имуществу города Мценска. Последнее выступило организатором торгов, а именно электронного аукциона на право заключения договора аренды участка из категории земель населенных пунктов, расположенного на улице Автомагистраль.

Разрешенное использование земли: предоставление коммунальных услуг. Общая площадь участка составляет 1542 квадратных метров, государственная собственность на него не разграничена. Из жалобы следует, что в извещении о проведении аукциона не были указаны сведения о максимально и минимально допустимых параметрах разрешенного капитального строительства и о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Орловское УФАС России, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и приостановлении торгов. Первое слушание состоится в конце февраля. По мнению заявителя, исходя из установленных продавцом видов разрешенного использования, «совершенно очевидно вытекает, что земельный участок сдается в аренду для размещения (строительства) на нем надземно-подземного производственного здания и/или сооружения (объекта капитального строительства)».

В таком случае, считает заявитель, продавец должен был в своем извещении предусмотреть наличие информации, обязательной при продаже права аренды муниципальных земельных участников, сдаваемых в аренду под размещение объектов капитального строительства. Без такой информации невозможно, по мнению заявителя, определить потенциал использования предлагаемого участка. Словом, информация нужна для того, чтобы потенциальный покупатель смог «определить приемлемость и ценность данного земельного участка под свои нужды». Столичная компания попросила УФАС провести внеплановую проверку действий чиновников, в том числе проверить соблюдение сроков проведения процедуры продажи муниципального имущества.

ИА «Орелград»