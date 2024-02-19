Клычков поручил активнее бороться за президентские гранты

Глава Орловской области ждет не менее 300 заявок.

Темы доступных средств на развитие районов губернатор коснулся на заседании правительства 19 февраля. На прошлой неделе Андрей Клычков посетил Фонд президентских инициатив. Ряд регионов получает до 300 миллионов рублей в год в рамках грантовой поддержки муниципальных образований и их идей. Орловская область на первый конкурс 2024 года направил 45 заявок. Три победили, однако сумма не очень большая, 1,2 миллиона рублей, отметил губернатор. Всего 185 заявок было направлено за последний период, чуть более 20 миллионов рублей получено.

«Я вижу тенденцию, что наши районы практически не участвуют в этом процессе», – упрекнул Андрей Клычков.

Он поручил департаментам развития территории и культуры к апрелю подготовить предложение по организации филиала Фонда президентских инициатив в Орловской области, чтобы помогать в оформлении документов и для сопровождения заявок. Также губернатор обратился к главам муниципальных образований.

«Мы в постоянном режиме говорим о создании событийных мероприятий, о поддержке тех или иных локальных инициатив. Но для того, чтобы это все было реализовано и обеспечено деньгами, необходимо проводить заявочную кампанию».

Андрей Клычков поручил обеспечить к августу не менее 300 заявок на участие в конкурсе. В каждом районе есть инициативы, которые могут быть обеспечены хорошим федеральным финансированием, подчеркнул губернатор. В пример привел фестиваль «Слива-Град» в Кромском районе и «Троицкие хороводы», которые регулярно проводит Хотынецкий.

ИА “Орелград”