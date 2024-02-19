Ярмарки цветов заработают в Орле с 4 марта

Они разместятся по 32 адресам.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Орла. Праздничная торговля живыми цветами завершится 10 марта.

Пока что городские власти приглашают ИП и самозанятых занять торговые места. Аренда на один день обойдётся в 5232 рубля. Заявки принимает управление экономического развития города до 29 февраля.

В этом году 16 точек по торговле живыми цветами оборудуют в Северном районе, по семь – в Заводском и Советском, ещё две – в Железнодорожном.

Кроме того, хозяйствующие субъекты могут организовать такую торговлю в других местах, востребованных покупателями. Однако для этого нужно заранее оформить необходимые документы.

ИА «Орелград»