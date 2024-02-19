Ярмарки цветов заработают в Орле с 4 марта

19.2.2024 | 12:55 Новости, Общество

Они разместятся по 32 адресам.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Орла. Праздничная торговля живыми цветами завершится 10 марта.

Пока что городские власти приглашают ИП и самозанятых занять торговые места. Аренда на один день обойдётся в 5232 рубля. Заявки принимает управление экономического развития города до 29 февраля.

В этом году 16 точек по торговле живыми цветами оборудуют в Северном районе, по семь – в Заводском и Советском, ещё две – в Железнодорожном.

Кроме того, хозяйствующие субъекты могут организовать такую торговлю в других местах, востребованных покупателями. Однако для этого нужно заранее оформить необходимые документы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования