Под Орлом перевернулся школьный автобус

Водитель не справился с управлением.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла сегодня в 8 часов 40 минут в Орловском муниципальном округе в деревне Малая Куликовка.

ПАЗик со школьниками ехал по местной Центральной улице. ДТП случилось рядом с домом №133. Водитель не справился с управлением. Автобус занесло. Затем он наехал на опору линии электропередач и опрокинулся.

«В автобусе находились несовершеннолетние пассажиры. Предварительно пострадавших нет», – указали в полиции.

О происшествии на сегодняшнем совещании в областной администрации упомянул и губернатор Андрей Клычков. Он попросил ответственных чиновников взять перевозки школьников на особый контроль.

«Погода. Сейчас морозы усиливаются, поэтому прошу отработать», – добавил губернатор.

ИА «Орелград»