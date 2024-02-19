Под Орлом перевернулся школьный автобус

19.2.2024 | 12:03 Важное, Новости, Происшествия

Водитель не справился с управлением.

Фото: https://vk.com/int_b (иллюстративное)

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла сегодня в 8 часов 40 минут в Орловском муниципальном округе в деревне Малая Куликовка.

ПАЗик со школьниками ехал по местной Центральной улице. ДТП случилось рядом с домом №133. Водитель не справился с управлением. Автобус занесло. Затем он наехал на опору линии электропередач и опрокинулся.

«В автобусе находились несовершеннолетние пассажиры. Предварительно пострадавших нет», – указали в полиции.

О происшествии на сегодняшнем совещании в областной администрации упомянул и губернатор Андрей Клычков. Он попросил ответственных чиновников взять перевозки школьников на особый контроль.

«Погода. Сейчас морозы усиливаются, поэтому прошу отработать», – добавил губернатор.

ИА «Орелград»


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