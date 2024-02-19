В Свердловском районе четвертые сутки жители без света и воды

Орловцы посылают сигнал «SOS» в соцсетях.

«Деревня Гостиново в Свердловском районе Орловской области четвертые сутки без воды, отдельные улицы еще без света! – рассказала Надежда Апполат. – Подвоз воды не организован – топим снег, на хоз-нужды. Некоторые даже готовить умудряются на талой воде. Если в течение суток меры не будут приняты, прибавится вспышка кишечных заболеваний».

Орловцам в ответственных организациях рекомендуют набраться терпения, но «ждать уже не реально», пнаписала Надежда. При отсутствии света отключается отопление и насосы, которые качают воду. Чтобы напоить домашних животных, приходится топить снег в ванной, сообщила орловчанка.

На совещании в правительстве региона 19 февраля энергетики сообщили о ликвидации большей части порывов, к которым привел ледяной дождь. Специалисты продолжают выявлять слабые места, менять резервные схемы подключения на стабильные. Приехавшие на помощь из других регионов аварийные бригады продолжают работу. Вернуть электричество во все населенные пункты Орловской области обещали «сегодня-завтра».

ИА “Орелград”