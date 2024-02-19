В Ливенском районе пройдёт День мужского здоровья

Приём пациентов проведет врач-уролог.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, мероприятие состоится 20 февраля. Приём организуют в Ливенской ЦРБ. Жителей района примет врач Владимир Ильин.

Планируется, что пациенты пройдут не только осмотр, но и анкетирование, которое поможет выявить факторы риска развития хронических заболеваний. А также – лабораторные исследования.

В частности, мужчины сдадут кровь, чтобы определить уровень простат-специфического антигена. Если показатель выше нормы, это может являться симптомом заболеваний, связанных с воспалением мочевыводящих путей.

Кроме того, при необходимости уролог направит пациентов на ультразвуковое исследование. Также можно будет получить дополнительную консультацию у врача-терапевта.

Записаться на участие в мероприятии можно по телефону 8 (48677) 7-07-37.

«Сегодня каждый девятый мужчина в мире сталкивается с раком предстательной железы. Единственный эффективный способ борьбы с ним – превентивная диагностика», – указали в депздраве.

ИА «Орелград»