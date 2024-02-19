Орловец пожаловался на глисты в рыбе

По его словам, он купил товар в одном из супермаркетов.
Соответствующий пост появился в сообществе «Инцидент Орёл» «ВКонтакте».
Мужчина рассказал, что приобрёл свежемороженую горбушу в гипермаркете «Линия», расположенном на улице Михалицына, дом 5. Это произошло 12 февраля.
«Пожарили. Первый день поели нормально, на второй день скрутило живот на два дня. Решил доесть рыбу», – поделился орловец.
В этот момент потребитель заметил, что горбуша заражена гельминтами. Свои слова он подкрепил несколькими фотографиями. Планирует ли автор поста направлять жалобы на магазин и продукцию в Роспотребнадзор или другие ведомства, пока не известно.
ИА «Орелград»