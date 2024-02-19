Орловец пожаловался на глисты в рыбе

19.2.2024 | 16:07 Новости, Происшествия

По его словам, он купил товар в одном из супермаркетов.

Фото: vk.com/orel_onlain

Соответствующий пост появился в сообществе «Инцидент Орёл» «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что приобрёл свежемороженую горбушу в гипермаркете «Линия», расположенном на улице Михалицына, дом 5. Это произошло 12 февраля.

«Пожарили. Первый день поели нормально, на второй день скрутило живот на два дня. Решил доесть рыбу», – поделился орловец.

В этот момент потребитель заметил, что горбуша заражена гельминтами. Свои слова он подкрепил несколькими фотографиями. Планирует ли автор поста направлять жалобы на магазин и продукцию в Роспотребнадзор или другие ведомства, пока не известно.

ИА «Орелград»


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