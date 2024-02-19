Орловская область получила 80 автобусов

19.2.2024 | 15:53 Новости, Общество

Об этом сообщили в Министерстве строительства РФ.

Фото: minstroyrf.gov.ru

Транспорт закуплен за счёт средств специальных казначейских кредитов. Такая информация размещена на официальном сайте министерства.

В регион поступили автобусы ПАЗ и ГАЗ средней и малой вместимости. Известно, что они будут курсировать, в том числе, в Ливнах и Ливенском районе, во Мценске и Мценском районе, а также в Покровском районе. Транспортные средства будут работать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

«Новые автобусы оснащены тахографами, речевыми информаторами, системами навигации, видеонаблюдения, климат-контроля, автоматической оплаты проезда», – рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Напомним, что сегодня под Орлом произошло ДТП со школьным автобусом. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

ИА «Орелград»


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