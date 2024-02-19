Орловский депздрав попросили не заниматься самобичеванием

А переложить провалы по нацпроектам можно на Минздрав.

Причинами задержек в контрактации, на заседании правительства региона 19 февраля поинтересовалась представитель прокуратуры Орловской области.

«У нас ежегодно возникают вопросы, в основном именно по реализации нацпроекта здравоохранения: мы не своевременно заключаем контракты. Не в полном объеме реализуется нацпроект», – отметила прокурор.

Исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения ответил неубедительно, ему помог губернатор Андрей Клычков.

«Расскажите, как вы в течение полугода согласовывали изменения программы с Минздравом? Вы просто рассказывайте об этом. Что у нас, секреты? Полгода Минздрав согласовывает программу: начали в ноябре, согласовали к 1 июля. Это приводит к тому, что в июле начинаем выходить на контрактацию. У нас не урок самобичевания».

Андрей Клычков подчеркнул, что есть определенные бюрократические проблемы, которые приводят к тем последствиям, которые были в 2023 году. Губернатор попросил составить справку по заключенным соглашениям, по внесению изменений и передать в прокуратуру.

В 2024 году и.о. главы депздава Владимир Николаев пока проблем не видит. По оборудованию основная масса контрактов будет заключена до 1 марта. По фельдшерско-акушерским пунктам, двум модульным конструкциям, контракты в стадии заключения, срок – до 1 марта. Андрей Клычков поручил заранее заняться закупами для ММЦ на бульваре Победы в Орле. Также губернатор отметил, что значительно увеличены средства на лекарства для льготников, введены новые каналы связи с гражданами, это должно способствовать более оперативному реагированию и своевременному обеспечению медикаментами.

ИА “Орелград”