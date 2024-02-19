В Орле у Красного моста установили новый дорожный знак

19.2.2024 | 11:48 Закон и порядок, Новости

Схема дорожного движения снова изменилась.

Фото: pixabay.com

Новый дорожный знак установлен у здания ЦУМа (на площади Мира, 1). Об этом сообщают «Истоки».

Знак запрещает поворот налево с улицы Московской на улицу Фомина. Теперь ездить здесь можно только прямо.

Отметим, что таким образом движение вернулось к схеме, которая использовалась до закрытия Красного моста на многолетний ремонт. Тогда этот поворот тоже являлся запрещённым. Ситуация изменилась во время реконструкции моста, когда транспорт пришлось перенаправить по другим путям.

Теперь в центре города попасть на улицу Фомина можно только с улицы Пушкина.

ИА «Орелград»


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