Сотрудники ТТП Орла снова обратились к Бастрыкину

Они просят привлечь к ответственности городских чиновников.

Обращение опубликовано в группе «Троллейбусы и Трамваи г. Орла» «ВКонтакте». Свои подписи под ним поставили около 60 сотрудников «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Оригинал жалобы направлен заказным письмом в Следственный комитет России.

По сути, обращение повторяет претензии, озвученные в ноябре минувшего года, в первом обращении на имя главы Следственного комитета. По мнению авторов жалобы, ответственные должностные лица из городской администрации «продолжают планировать разрушение троллейбусного движения».

«Закупка автобусов вместо новых троллейбусов – это деградация и разрушение транспортной инфраструктуры, увеличение загрязнения воздуха и задымление улиц. Кроме того, использование бюджетных денежных средств на закупку автобусов вместо троллейбусов также является преступлением», – утверждают сотрудники «ТТП».

Напомним, соответствующее уголовное дело возбуждалось ещё в 2022-м году. Однако Следственный комитет пришёл к выводу, что чиновники городской администрации, управляя «ТТП», не превышали должностных полномочий. Дело закрыли. Об этом стало известно 10 февраля текущего года.

Однако орловцы не удовлетворились этим решением и обратились к Александру Бастрыкину повторно. Ранее стало известно, что в суд передано дело экс-главы «ТТП» Андрея Молодчинина, обвиняемого не только в злоупотреблении должностными полномочиями, но и в мошенничестве.

ИА «Орелград»