Прокуратура проверяет ДТП со школьным автобусом

19.2.2024 | 14:27 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Авария произошла сегодня.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Соответствующее поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин. На данный момент надзорное ведомство подтвердило информацию о том, что водитель не справился с управлением, после чего автобус занесло.

Известно, что на место ДТП, в деревню Малая Куликовка, выезжал прокурор Орловского района Александр Краснов. Его задачей было скоординировать работу правоохранительных органов.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства при содержании и эксплуатации автомобильной дороги, а также при организации самой перевозки. «По результатам проверки будут приняты прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.

Напомним, автобус врезался в опору ЛЭП, после чего перевернулся. Внутри находились дети. Однако в результате ДТП никто не пострадал.

ИА «Орелград»


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