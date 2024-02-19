Утверждены условия выплаты страховки за погибших чиновников

Решение о выплате страховой суммы будет приниматься на основании утвержденного перечня документов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы при наступлении страхового случая в связи с обязательным государственным страхованием жизни и здоровья государственных гражданских служащих Орловской области». Кстати, постановление вступило в силу со дня его официального опубликования, то есть оно уже действует.

Страховые выплаты положены в случае гибели или смерти служащего в период прохождения государственной гражданской службы Орловской области, а также смерти до истечения одного года после увольнения с гражданской службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения службы. Так называемому выгодоприобретателю для получения страховки надо будет собрать немалый пакет документов.

К заявлению надо приложить копии документов, подтверждающих личность и статус выгодоприобретателя, копию свидетельства о смерти застрахованного лица, копии медицинских документов, позволяющих установить причинно-следственную связь между смертью и увечьем, травмой или заболеванием, полученным чиновником в период прохождения гражданской службы, например, акт патолого-анатомического исследования, амбулаторную карту или выписные эпикризы. Потребуется и справка из отдела кадров о периоде гражданской службы в соответствующем органе государственной власти Орловской области.

Кстати, страховые выплаты также положены чиновникам, которые в период прохождения ими службы получили инвалидность. В данном случае тоже надо будет доказать свое право на выплату крупным пакетом документов. В частности, потребуется доказать, что установление инвалидности является прямым следствием увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения гражданской службы.

ИА “Орелград”