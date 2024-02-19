Электричество скоро вернется во все населенные пункты Орловщины

Однако всех призывают готовиться к новым катаклизмам.

Ликвидацию последствий непогоды обсудили на заседании правительства Орловской области 19 февраля. Всего из-за ледяного дождя зафиксировано 277 аварий, перерывы в электроснабжении коснулись 51,4 тысячи жителей региона. Наибольшее число пострадавших в Орловском округе, Болховском, Урицком, Мценском районах. Среднее время восстановления подачи ресурса – 14 часов (однако в отдельных населенных пунктах света не было трое суток).

Энергетики продолжают выявлять слабые места, резервные схемы подключения менять на стабильные и надежные. Приехавшие на помощь из других регионов аварийные бригады пока остаются. Погода все больше преподносит похожих сюрпризов. За прошедшие годы очень тяжелые нарушения, связанные с гололедными образованиями, были в Нижнем Новгороде, Рязани, Ярославле. Заместитель руководителя филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов сообщил, что разрабатываются специальные программы повышения надежности сетей.

«Также разрабатываются у нас по каждому району пересмотры в сторону усиления. Здесь необходимо перезагружать наши планы – быть готовыми к любым капризам погоды», – отметил Игорь Колубанов.

Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что регион оказался в форс-мажорных обстоятельствах. Работа проходила очень напряженно. Остались небольшие заявки по ЛЭП 0,4 кВ. Большая часть нарушений устранена, локальные обещают ликвидировать сегодня-завтра. Глава региона поблагодарил наших энергетиков, специалистов, которые приехали из других регионов, глав муниципальных образований, промышленников и сельхозпроизводителей. Андрей Клычков поручил проработать планы по масштабной работе для решения подобных ситуаций.

«Как говорится, хорошо, когда их нет, но когда они наступают, необходимо здесь четко обозначить шаги: что делают Россети, что делает Облэнерго, что делают у нас муниципальные образования, какие могут подключаться промышленники, сельхозники, где у нас и в каком количестве находится техника. Прошу эту работу провести, обеспечить готовность аварийной бригады».

Отметим, эффективность работы по возвращению электроэнергии населению также оценит прокуратура Орловской области.

ИА “Орелград”