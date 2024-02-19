В Орловской области стали больше продавать продуктов питания

Продажи товаров продовольственной группы выросли на 2,4 процента.

В Орловской области оборот розничной торговли в 2023 году сложился в сумме 190,7 миллиарда рублей, или 102,7 процента в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. Об этом сообщил Орелстат. По подсчетам аналитиков, только в декабре 2023 года в регионе было реализовано различных товаров на общую сумму 18,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4 процента превысило показатель декабря предыдущего года.

«Оборот розничной торговли, как и годом ранее, на 97,2 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок – 2,8 процента, – отметили в Орелстате. – В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,6 процента, на непродовольственные товары – 52,4 процента. По сравнению с 2022 годом продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,4 процента, второй – на 2,9 процента».

Что касается оптовой торговли, то ее оборот в 2023 году сложился в сумме 273,2 миллиарда рублей, или 114,4 процента в сопоставимых ценах к показателю 2022 года. Представителями малого предпринимательства, кстати, было сформировано 37,8 процента оборота оптовой торговли. Стоит также добавить, что оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, в минувшем году в Орловской области составил 5,8 миллиарда рублей, что на 13,8 процента превысило уровень предыдущего года.

ИА “Орелград”