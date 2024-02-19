В Орле конфисковали 1,3 тысячи пачек табака без акцизных марок

Озвучены итоги надзора в сфере реализации табачной продукции.

В Орловской области в 2023 году в ходе проведенных внеплановых проверок было проинспектировано 34,5 тысячи единиц табачной и никотинсодержащей продукции. По результатам проверок из оборота в регионе было изъято и арестовано 1,3 тысячи пачек табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации и средств идентификации, а также 55 единиц никотинсодержащей продукции, на общую сумму 117,3 тысячи рублей. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в минувшем году во решениям судов было конфисковано 808 единиц табачной продукции общей стоимостью 64,2 тысячи руб. Кроме того, по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 20 виновных лиц было привлечено к административной ответственности. Общая сумма наложенных на них штрафов составил 127,5 тысячи рублей. В целом сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Орловской области в 2023 году было проведено 165 контрольных мероприятий на 360 объектах организаций, занимающихся реализацией табачной продукции.

Из них только 23 проверки были плановыми и пять – внеплановыми, проведение которых было согласовано с органами прокуратуры. Также сотрудники ведомства за год провели 76 выездных обследований и 61 мероприятия в рамках мониторинга безопасности в информационной системе маркировки «Честный знак». В ходе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также по результатам проведенных выездных обследований было объявлено 124 предостережения.

«В 2023 году районным судом города Орла удовлетворено четыре исковых заявления Управления о закрытии сайтов, размещенных в сети «Интернет», содержащих информацию о дистанционном способе продажи табачной продукции и кальянов, – добавили в Управлении Роспотребнадзора. – С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым здоровью ценностям проведено 367 профилактических мероприятий, способствующих повышению информированности предпринимательского сообщества о способах соблюдения обязательных требований законодательства».

ИА «Орелград»