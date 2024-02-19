В Орле отмечают 125 лет со дня рождения летчика №1 Громова

«Бунинка» представила экспозицию из цикла выставок «Покорители неба: знаменитые юбиляры».

В Орле открылась книжная выставка «Громов Михаил Михайлович – 125 лет со дня рождения летчика-испытателя». Экспозиция продолжает цикл выставок «Покорители неба: знаменитые юбиляры». Как пояснили в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, она проработает по 3 марта 2024 года в отделе производственной литературы. Выставка адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей военной авиации, и посвящена Михаилу Громову, советскому летчику-испытателю и военачальнику, Герою Советского Союза, заслуженного мастеру спорта и ученому, имевшему звание профессора.

«В историю развития авиации в СССР биография М.М. Громова вписана золотыми буквами, – говорят в «Бунинке». – Летчик №1 в нашей стране, отличный пилот, штурман, давший дорогу в небо двум десяткам отечественных самолетов 1920-30-х годов: от маленького учебного У-2 Поликарпова до 4-моторного тяжелого бомбардировщика ТБ-7 Петлякова».

Организаторы напоминают о том, что Михаил Громов был участником шести уникальных дальних перелетов 20-х и 30-х годов прошлого века, сам совершил беспосадочный перелет, пролетев по замкнутой кривой 12 411 км за 75 часов, а в годы Великой Отечественной войны командовал ВВС фронта. Памятники ему открыты в Твери и Ржеве, его имя носит Летно-исследовательский институт, а в Москве, Минске, Севастополе и других городах есть улицы имени Громова. «Даже в космосе между орбитами Марса и Юпитера вращается астероид «Громов» под номером 4920», – добавили в «Бунинке».

Кроме того, также по 3 марта в отделе производственной литературы работает книжная выставка «На огненных рубежах». Она посвящена Дню защитника Отечества. На этой выставке, как рассказали в библиотеке, представлены книги об оружии и военной технике: танках, бронетранспортерах, боевых машинах пехоты. Значительную часть экспозиции занимает литература из серии «Гордость России», содержащая информацию о великих конструкторах стрелкового оружия, в том числе и о нашем знаменитом земляке Аркадии Шипунове.

«Представленная на выставке литература адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей создания знаменитых видах вооружения», – отметили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»