В Орле будущих чиновников проверят на интеллект

20.2.2024 | 6:09 Новости, Общество

Уровень интеллектуальных способностей будут измерять баллами.

ИА “Орелград”

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в собственный указ о «Порядке работы комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области». Изменения претерпела и методика проведения таких конкурсов. Дело в том, что претенденты на работу в областной администрации должны пройти индивидуальное собеседование и обязательное тестирование.

Согласно новому указу губернатора, результаты психологического исследования будут переводиться в баллы. Например, 1 балл получит кандидат, имеющий низкий уровень развития интеллектуальных способностей и эмоциональной устойчивости, слабовыраженные волевые и коммуникативные качества, слабовыраженные лидерство и активность, а также заниженную самооценку. Кандидаты со средним или высоким уровнем развития интеллектуальных способностей, а также с завышенной самооценкой могут рассчитывать на 3 балла.

Максимальные 5 баллов получит претендент со средним или высоким уровнем развития интеллектуальных способностей и эмоциональной устойчивости, со средними или сильно выраженными волевыми качествами, а также с адекватной самооценкой. Словом, среднестатистический соискатель, реально оценивающий свои силы и возможности, имеет больше шансов получить работу чиновником, чем тот, кто очень в себя верит. Результаты психологического исследования будут заноситься секретарем конкурсной комиссии в оценочный лист. Баллы будут выставляться и по другим критериям, а в конце конкурса комиссия их просуммирует и вынесет решение, от которого будет зависеть карьерная перспектива соискателя.

ИА “Орелград”


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