Чиновники отсудили у орловца почти миллион рублей

Мужчина крупно задолжал в бюджет за аренду земли.

Хотынецкий районный суд взыскал с арендатора долг по арендной плате за земельный участок. Учитывая начисленные пени, общая сумма взыскания получилась очень заметной. Как уточнили в пресс-службе суда, основной долг по арендной плате составил 798,7 тысячи рублей, а пени за нарушение сроков уплаты арендной платы были насчитаны в размере 58,1 тысячи. Таким образом, всего с арендатора было взыскано 856,8 тысячи рублей в связи с тем, что «отказ от исполнения обязательства недопустим».

В пресс-службе суда рассказали, что договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения был заключен сторонами в феврале 2022 года сроком на пять лет. Арендатор обязался использовать землю строго в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также вносить арендную плату, предоставляя арендодателю копии платежных документов. Однако вносил он эту плату несвоевременно и не в полном объеме.

Более того, судя по материалам спора, проблемы с оплатой аренды начали возникать у арендатора с первого же месяца. По данным суда, у него образовалась задолженность перед арендодателем за период с января 2022 года по июнь 2023 года в размере 572,9 тысячи рублей. Тогда же были начислены пени за просрочку платежей, но сумма в то время была меньше, чем по итогам судебного разбирательства. Причем у арендатора имелся шанс уладить все без суда: чиновники направляли в его адрес претензию об оплате, но арендатор на нее не ответил, задолженность не погасил.

А в ходе рассмотрения дела в суде администрация свои требования только увеличила и просила взыскать с арендатора задолженность и пени, начисленные уже по состоянию на декабрь 2023 года. Кстати, в судебном заседании ответчик исковые требования признал. По его словам, своевременно оплачивать аренду он не мог «в связи с увеличением цен на сельскохозяйственную технику и удобрения». Но с предъявленным ему размером задолженности по арендной плате и пеням оказался согласен, верной сумму долга посчитал и суд, проверивший расчеты истца.

ИА «Орелград»